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Агент Пабло Солари: "Спартак" больше не присылал никаких предложений с декабря

Ариэл Кипершмид футбольный агент 23-летнего игрока Пабло Солари поделился информацией о ходе переговоров с московским «Спартаком».
Фото: IMAGO
«Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря», — цитирует Кипершмида «СЭ».

По некоторым данным, «Спартак» предложил за Солари 8 миллионов евро, а также 2 миллиона в качестве бонусов за успешную игру. Однако, как сообщалось, аргентинский клуб не готов принять такие условия.

Солари перешел в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» в июле 2022 года за 4,2 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом истекает 31 декабря 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Солари составляет 7 миллионов евро.

В минувшем сезоне Солари провел 22 матча за «Ривер Плейт», в которых забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.

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