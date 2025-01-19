«Мы ведем переговоры с одним клубом. И это не «Спартак». Я не знаю, будет ли закрыта сделка с ними и по какой цене. «Спартак» больше не присылал никаких предложений с декабря», — цитирует Кипершмида «СЭ».
По некоторым данным, «Спартак» предложил за Солари 8 миллионов евро, а также 2 миллиона в качестве бонусов за успешную игру. Однако, как сообщалось, аргентинский клуб не готов принять такие условия.
Солари перешел в «Ривер Плейт» из «Коло-Коло» в июле 2022 года за 4,2 миллиона евро. Его контракт с аргентинским клубом истекает 31 декабря 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Солари составляет 7 миллионов евро.
В минувшем сезоне Солари провел 22 матча за «Ривер Плейт», в которых забил 6 мячей и отдал 1 результативную передачу.
Агент Пабло Солари: "Спартак" больше не присылал никаких предложений с декабря
Ариэл Кипершмид футбольный агент 23-летнего игрока Пабло Солари поделился информацией о ходе переговоров с московским «Спартаком».
Фото: IMAGO