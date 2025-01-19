По информации «СЭ» договор предусматривает срок в четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.
Энрике уже прибыл в Доху, где команда проводит зимние сборы, для медицинского обследования и оформления сделки.
Ожидается, что «Зенит» заплатит за Энрике около 30 миллионов евро. В будущем возможно дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро за достижения игрока в составе питерцев.
21 января «Зенит» проведет свой первый товарищеский матч, встретившись со сборной Иордании. 24 января ожидается повтор этой игры. Пока неизвестно, примет ли участие в матчах новый игрок сине-бело-голубых.
Источник: раскрыты подробности длительности соглашения Луиса Энрике с "Зенитом"
«Зенит» достиг договоренности о переходе 24-летнего нападающего Луиса Энрике из бразильского «Ботафого» на условиях контракта «4+1».
Фото: IMAGO