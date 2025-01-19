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Metaratings: стало известно, при каких условиях возможен переход Пабло Солари в "Спартак"

«Спартак» сохраняет шансы на подписание нападающего «Ривер Плейта» Пабло Солари, если его агенты пойдут на уступки по комиссии.
Фото: IMAGO
Как сообщает Metaratings, аргентинский клуб готов снизить стоимость 60% экономических прав на 23-летнего форварда с 10 до 7-8 миллионов евро. Остальные 40% прав поровну принадлежат «Тальерес» и «Коло-Коло».

По информации источника, сделка может состояться за 11 миллионов евро при условии, что представители Солари уменьшат свои финансовые требования в 2-3 раза.

Московский клуб готов удовлетворить условия «Ривер Плейта», однако нынешний уровень запросов агентов футболиста вызывает недовольство у руководства «Спартака». В связи с этим красно-белые параллельно ведут переговоры с другими кандидатами на позицию вингера. Возвращение к варианту с Солари зависит от хода этих переговоров.

Ранее в СМИ агент Пабло Солари сообщал, что с декабря клуб не получал новых предложений от «Спартака» по игроку, и что ведутся переговоры с другим клубом.

Пабло Солари провёл 109 матчей за «Ривер Плейт», в которых забил 30 мячей и отдал 17 голевых передач. Текущая рыночная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро. Его контракт действует до конца 2027 года.

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