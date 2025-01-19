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Нидерландский журналист: не думаю, что "Аякс" все еще интересуется Сперцяном

Нидерландский журналист Ерун Каптейнс высказался об интересе "Аякса" к полузащитнику "Краснодара" Эдуарду Сперцяну.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сохраняет ли "Аякс" интерес к Сперцяну? Я об этом ничего не слышал в последнее время. Не думаю, что "Аякс" все еще интересуется этим игроком. Они сейчас ищут правого защитника и левого вингера. Это наиболее приоритетные позиции", - цитирует Каптейнса "РБ Спорт".

В текущем сезоне Эдуард Сперцян провел за "Краснодар" во всех турнирах 25 матчей и записал на свой счет 6 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 20 миллионов евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до лета 2026 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России южане сыграют с самарскими "Крыльями Советов".

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