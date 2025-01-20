"У "Зенита" 100-летие клуба, они страхуются. Кого-то сейчас продают, а кого-то — покупают. Рано говорить о роли Энрике в чемпионской гонке. Таких примеров куча, когда игроки приезжали и не могли адаптироваться. Но он сильный игрок, несомненно. Ниже своего уровня не падает", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что полузащитник бразильского "Ботафого" Луис Энрике в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 35 миллионов евро и подпишет контракт на 4 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне бразилец провел во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 22 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2028 года. На счету Энрике 6 матчей в составе сборной Бразилии и 2 забитых гола.
Алексей Сафонов: Энрике - сильный игрок, несомненно. Ниже своего уровня не падает
Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переходе Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: ФК "Ботафого"