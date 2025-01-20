"Мы не знаем, какой Энрике футболист. Но если за него просят такую огромную сумму, значит, за ним следят и многие его хотят. Но в сегодняшних реалиях российского чемпионата 35 миллионов евро — это бешеные деньги и однозначная переплата. Такие деньги за футболиста — это уровень трансферов топ-5 лиг Европы", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Ранее сообщалось, что полузащитник бразильского "Ботафого" Луис Энрике в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит" за 35 миллионов евро и подпишет контракт на 4 года с зарплатой в 4 миллиона евро в год.
В прошлом сезоне бразилец провел во всех турнирах 55 матчей и записал на свой счет 12 забитых мячей и 6 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего игрока в 22 миллиона евро, контракт полузащитника с клубом рассчитан до конца 2028 года. На счету Энрике 6 матчей в составе сборной Бразилии и 2 забитых гола.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает в таблице шестое место.
Мостовой: 35 миллионов евро за Энрике - бешенные деньги и однозначная переплата
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможном переходе Луиса Энрике в "Зенит".
Фото: ФК "Ботафого"