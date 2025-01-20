"Главные конкуренты "Краснодара" – "Зенит" и "Спартак". Думаю, что именно эти три команды разыграют чемпионство. Возможно, еще и "Динамо" подключится. В "Локомотив" особо не верю, у них слишком молодая команда, опыта не хватит. Главное, что в нашем чемпионате появилась интрига. Такого давно не было", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
После 18-ти сыгранных туров "Краснодар" лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками, на второй строчке располагается петербургский "Зенит" с таким же количеством очков в своем активе. Тройку лидеров замыкает московский "Спартак" с 37-ю очками.
Напомним, что команда Сергея Семака является бессменным чемпионом России на протяжении шести сезонов кряду. Петербуржцы являются действующими обладателями Кубка страны. В мае 2025 года "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Мостовой - о чемпионской гонке: в "Локомотив" особо не верю, у них слишком молодая команда, опыта не хватит
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"