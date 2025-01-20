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Источник: полузащитник "Химок" Лукас Вера попросил продлить отпуск

Хавбек "Химок" Лукас Вера задерживается из отпуска.
Фото: ФК "Химки"
Как сообщает источник, Лукас Вера, центральный полузащитник футбольного клуба "Химки", попросил о продлении своего отпуска по семейным обстоятельствам. Ожидается, что аргентинец прибудет в расположение команды во вторник, 21 января.

Вера присоединился к подмосковному клубу в прошлое летнее трансферное окно, перебравшись из "Оренбурга". В текущем сезоне 27-летний футболист провел за красно-черных 19 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

Источник: "СЭ"

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