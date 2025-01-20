"Пишут, что Помазун может продолжить карьеру в Греции? С греками 100 процентов не разговаривали, с этой страной вообще не общаемся. В Турции есть интерес? С Турцией тоже не общались", - цитирует агента "СЭ".
Ранее в СМИ появилась информация о возможном трансфере голкипера московского ЦСКА Ильи Помазуна в один из клубов Греции.
Напомним, 28-летний воспитанник "армейцев" прошлым летом вернулся в Москву из аренды в екатеринбургском "Урале". В нынешнем сезоне футболист не провел ни одного матча в составе красно-синих. Трудовое соглашение вратаря с москвичами рассчитано до конца июня 2028 года.
Агент Помазуна: с Турцией и Грецией не общались
Агент Алексей Сафонов, работающий с вратарем ЦСКА Ильей Помазуном, опроверг интерес греческих и турецких клубов к своему клиенту.
Фото: ФК "Урал"