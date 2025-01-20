"Смотрю статистику в Бразилии, она вдохновляющая, в Испании же Луис Энрике не так много отыграл, чтобы сформировать окончательное мнение о нем. В любом случае это свежая кровь для "Зенита". Если от Артура за 15 миллионов ждали, что футболист будет делать разницу, то Луис Энрике с его трансферной стоимостью 35 миллионов (если верить инсайдерам) должен выигрывать матчи в одиночку", - приводит слова Генича "Матч ТВ".
24-летний бразильский полузащитник Луис Энрике 20 января стал игроком петербургского "Зенита". Сине-бело-голубые договорились о его переходе с бразильским "Ботафого". При этом в рамках достигнутого соглашения в Бразилию из Санкт-Петербурга переходят два бразильских полузащитника: Артур (сразу) и Вендел (летом 2025 года).
Луис Энрике и "Зенит" заключили друг с другом контракт по схеме "4+1". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 22 млн евро.
Генич: Луис Энрике в "Зените" должен выигрывать матчи в одиночку
Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал переход в петербургский "Зенит" из бразильского "Ботафого" полузащитника Луиса Энрике.
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