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Тарханов: "Зенит" опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у "Спартака"

Известный футбольный тренер Александр Тарханов отреагировал на переход в петербургский "Зенит" полузащитника бразильского "Ботафого" Луиса Энрике.
Фото: ФК "Урал"
"Зенит" опять доказал, что у них сильнее менеджмент, чем у "Спартака". Думаю, питерцы вновь станут чемпионами, ведь когда все стабильно в руководстве, тогда и на поле есть результат. "Спартаку" стоит поучиться у "Зенита", как нужно работать. Сине-бело-голубые грамотно продают футболистов и потом эти деньги тратят на качественных игроков", - приводит слова Тарханова "РБ Спорт".

20 января петербургский "Зенит" объявил о достижении договорённости с бразильским "Ботафого" о переходе ряда игроков. Так, в российский клуб перешёл 24-летний вингер Луис Энрике. Контракт между игроком и сине-бело-голубыми был заключен по схеме "4+1".

В обратном направлении отправятся 26-летний вингер Артур и 27-летний центральный полузащитник Вендел. Причём последний завершит сезон-2024/25 в составе "Зенита" и лишь летом фактически перейдёт в состав бразильского клуба.

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