"Нельзя говорить, что Глебов будет равноценной заменой Бителло. Это всё-таки игрок средней линии, где играет Фомин. Если переход случится, то это повысит конкуренцию. Глебову необходимо будет время на адаптацию, нужно соответствовать требованиям тренера, найти взаимопонимание с партнёрами. Но в "Ростове" он оставил хорошее впечатление", - приводит слова Бышовца Legalbet.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" в случае ухода из клуба бразильского хавбека Бителло собирается выкупить у "Ростова" за 7-8 млн евро опорного полузащитника Данила Глебова.
Действующий контракт Глебова и "Ростова" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро. В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки.
Бышовец оценил возможный переход Глебова из "Ростова" в Динамо"
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"