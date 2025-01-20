Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Вулверхэмптон1 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
0 - 0 0 0
Мальорка1 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
1 - 0 1 0
Удинезе1 тайм

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
1 - 2 1 2
Шанхай ПортЗавершен

Бышовец оценил возможный переход Глебова из "Ростова" в Динамо"

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника "Ростова" Данила Глебова в московское "Динамо".
Фото: ФК "Ростов"
"Нельзя говорить, что Глебов будет равноценной заменой Бителло. Это всё-таки игрок средней линии, где играет Фомин. Если переход случится, то это повысит конкуренцию. Глебову необходимо будет время на адаптацию, нужно соответствовать требованиям тренера, найти взаимопонимание с партнёрами. Но в "Ростове" он оставил хорошее впечатление", - приводит слова Бышовца Legalbet.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что московское "Динамо" в случае ухода из клуба бразильского хавбека Бителло собирается выкупить у "Ростова" за 7-8 млн евро опорного полузащитника Данила Глебова.

Действующий контракт Глебова и "Ростова" рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 8 млн евро. В текущем сезоне полузащитник в общей сложности принял участие в 23 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 1 голевую передачу и получил 4 жёлтые карточки.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится