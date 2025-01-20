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Гурцкая: "Зенит" запретил "Оренбургу" продавать Переса "Рубину"

Футбольный агент Тимур Гурцкая прокомментировал переход аргентинского защитника Матиаса Переса из футбольного клуба "Оренбург" в парагвайский "Серро Портеньо".
"Его хотел "Рубин", и "Зенит" поставил запрет, чтобы он оставался на территории России — только на выезд. Моя подтвержденная информация, что его хотел "Рубин" и давал адекватные деньги, но сказали, что "нет" — на территории России Перес не остается. Зачем "Зениту" ставить такой запрет? Я не знаю. Есть пожелание, чтобы латиноамериканские игроки "Оренбурга"в России не оставались, а уезжали за границу", — приводит слова Гурцкая Sport24 со ссылкой на эфир ютуб-шоу "Это футбол, брат".

15 января футбольный клуб "Оренбург" официально объявил о переходе аргентинского защитника Матиаса Переса в парагвайский "Серро Портеньо". По информации СМИ, сумма компенсации за этот трансфер составила 1,5 миллиона евро плюс бонусы за будущие достижения футболиста и 10 процентов от последующей перепродажи.

"Оренбург" по итогам первой части текущего сезона Российской Премьер-Лиги, набрав в 18 матчах 8 очков, занимает последнее, шестнадцатое место в турнирной таблице.

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