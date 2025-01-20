"Все условия - трансфера и личные - согласованы. И учитывая странные публикации о том, кто кому чего доплачивает, я смогу сказать, что ни "Зениту", ни "Ботафого" по завершению этих сделок никому ничего доплачивать не надо. Это полностью сбалансированная сделка", - приводит слова Медведева ТАСС.
20 января петербургский "Зенит" сделал официальное объявление о достижении договорённости с бразильским футбольным клубом "Ботафого" о переходе игроков. В частности, состав сине-бело-голубых пополнил 24-летний атакующий полузащитник Луис Энрике. В свою очередь, состав действующего чемпиона Бразилии пополнил 26-летний вингер Артур, который сразу сменит команду, и 27-летний центральный полузащитник Вендел, который отправится в Бразилию летом 2025 года.
Медведев: "Зениту" за Энрике ничего доплачивать "Ботафого" не надо
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал подробности сделки петербургского клуба с бразильским "Ботафого" о переходе игроков.
Фото: ФК "Зенит"