"СМИ нужно прекратить критиковать Соболева. Думаю, на него это сильно давит. Александр сам понимает, что хороший нападающий не может так долго не забивать. Но смеяться над его статистикой глупо. Соболеву очень важно забить 2-3 гола, чтобы вернуть уверенность в себе", - приводит слова Рианчо "РБ Спорт".
Нападающий Александр Соболев выступает за петербургский "Зенит" с августа 2024 года. В текущем сезоне 27-летний форвард в составе сине-бело-голубых в общей сложности 16 раз появился на поле в официальных матчах, в которых ему удалось 2 раза поразить ворота соперников и 1 раз отметиться голевой передачей на партнера по команде. Отметим, что все результативные действия Соболев совершил в матчах Кубка России.
Рианчо: критика СМИ сильно давит на Соболева. Глупо смеяться над его статистикой
Бывший тренер московского "Спартака" Рауль Рианчо высказался о форварде петербургского "Зенита" Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"