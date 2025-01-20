В то же время сообщается, что сам хавбек хочет стать игроком именно "Ботафого". Напомним, ранее появилась информация о том, что клубы смогли согласовать общую сумму компенсации за переход игрока - 18 млн евро. Однако до сих пор нет согласия по поводу разбивки этой суммы на несколько траншей: бело-голубые хотят сразу получить 9 млн евро, а бразильцы, в свою очередь, желают поделить выплаты на четыре части.
"Динамо" приобрело Бителло у бразильского "Гремио" в сентябре 2023 г. за 10 млн евро. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро.
Источник: Globo
Globo: два клуба готовы выполнить условия "Динамо" по трансферу Бителло
По информации СМИ, два футбольных клуба, помимо "Ботафого", готовы удовлетворить финансовые запросы московского "Динамо" по продаже бразильского полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва