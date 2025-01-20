Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 1 3 1
ВулверхэмптонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
4 - 1 4 1
УдинезеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
1 - 2 1 2
Шанхай ПортЗавершен

Globo: два клуба готовы выполнить условия "Динамо" по трансферу Бителло

По информации СМИ, два футбольных клуба, помимо "Ботафого", готовы удовлетворить финансовые запросы московского "Динамо" по продаже бразильского полузащитника Бителло.
Фото: ФК "Динамо" Москва
В то же время сообщается, что сам хавбек хочет стать игроком именно "Ботафого". Напомним, ранее появилась информация о том, что клубы смогли согласовать общую сумму компенсации за переход игрока - 18 млн евро. Однако до сих пор нет согласия по поводу разбивки этой суммы на несколько траншей: бело-голубые хотят сразу получить 9 млн евро, а бразильцы, в свою очередь, желают поделить выплаты на четыре части.

"Динамо" приобрело Бителло у бразильского "Гремио" в сентябре 2023 г. за 10 млн евро. Его действующий контракт со столичным клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 12 млн евро.

Источник: Globo

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится