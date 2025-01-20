Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
3 - 1 3 1
ВулверхэмптонЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вильярреал
4 - 0 4 0
МальоркаЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2024/25
Комо
4 - 1 4 1
УдинезеЗавершен

Товарищеские матчи. Клубы

Спартак
3 - 3 3 3
ЧерноморецЗавершен
Локомотив
1 - 2 1 2
Шанхай ПортЗавершен

Семак отреагировал на трансфер Луиса Энрике в "Зенит"

Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о переходе в состав сине-бело-голубых бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"
"Луис Энрике — наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами. Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать - прим. ред.]. Рады, добро пожаловать!" — приводит слова Семака "Чемпионат" со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях "Зенита".

Петербургский футбольный клуб "Зенит" официально объявил о том, что сумел достичь договорённости с бразильским "Ботафого" о размене между командами трёх игроков. Состав сине-бело-голубых пополнил 24-летний бразильский вингер Луис Энрике, который заключил с петербуржцами контракт по схеме "4+1".

А в клуб из Рио-де-Жанейро перешли 26-летний вингер Артур, который выступал за "Зенит" с января 2024 года, и 27-летний центральный полузащитник Вендел, который выступал в Санкт-Петербурге с октября 2020 года. При этом отдельно достигнута договоренность о том, что переход Вендела фактически произойдёт летом 2025 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится