"Луис Энрике — наш новый игрок. Мы рады его видеть в нашей команде. Надеюсь, он поможет в достижении тех целей, что есть перед нами. Наша общая задача, чтобы он чувствовал себя как дома, побыстрее адаптировался. Думаю, все и будем это делать [помогать - прим. ред.]. Рады, добро пожаловать!" — приводит слова Семака "Чемпионат" со ссылкой на видео, опубликованное в социальных сетях "Зенита".
Петербургский футбольный клуб "Зенит" официально объявил о том, что сумел достичь договорённости с бразильским "Ботафого" о размене между командами трёх игроков. Состав сине-бело-голубых пополнил 24-летний бразильский вингер Луис Энрике, который заключил с петербуржцами контракт по схеме "4+1".
А в клуб из Рио-де-Жанейро перешли 26-летний вингер Артур, который выступал за "Зенит" с января 2024 года, и 27-летний центральный полузащитник Вендел, который выступал в Санкт-Петербурге с октября 2020 года. При этом отдельно достигнута договоренность о том, что переход Вендела фактически произойдёт летом 2025 года.
Семак отреагировал на трансфер Луиса Энрике в "Зенит"
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о переходе в состав сине-бело-голубых бразильского вингера Луиса Энрике.
Фото: ФК "Зенит"