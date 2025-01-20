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Веркаутерен: в Бельгии о "Зените" говорят больше, чем о "Спартаке"

Бывший тренер самарских "Крыльев Советов" Франк Веркаутерен рассказал, какой российский футбольный клуб является самым популярным в Бельгии.
Фото: ФК "Зенит"
"В Бельгии не особо следят за российским футболом. Конечно, были определенные моменты, когда к нам приезжал "Зенит". Также в России играли бельгийские футболисты. Конечно, все знают "Зенит". У этого клуба есть особая связь с Бельгией. О нем говорят больше, чем о "Спартаке" или "Локомотиве", - приводит слова Веркаутерена "Матч ТВ".

Бельгийский специалист Франк Веркаутерен занимал должность главного тренера самарского футбольного клуба "Крылья Советов" с июня 2014 года до ноября 2016 года. Под его руководством волжане в сезоне-2014/15 стали победителем первенства Футбольной национальной лиги и, тем самым, вышли в Российскую футбольную премьер-лигу. Там "Крылья Советов" в сезоне-2015/16 заняли девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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