«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придется поработать селекционному отделу. Я думаю, что нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо» — из?за защитных порядков. Меньше пропускали бы, то, возможно, и очков было бы побольше. Думаю, что нужен и нападающий к Тюкавину. Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — цитирует Семшова «Матч ТВ».
За первые 18 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» пропустило 20 мячей. По этому показателю бело-голубые уступают лишь пяти командам: «Краснодару», «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и махачкалинскому «Динамо».
Напомним, что зимнее трансферное окно официально откроется в России с 23 января по 20 февраля.
На сегодняшний день известно, что первый товарищеский матч «Динамо» на сборах состоится 4 февраля против «Краснодара» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. На 7 февраля запланирована вторая игра в группе — с московским «Спартаком».
Семшов рассказал, какие позиции в "Динамо" нуждаются в усилении
Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов отметил, что бело-голубым зимой следует усилить состав центральным защитником и нападающим.
Фото: ФК "Динамо"