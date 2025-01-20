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Семшов рассказал, какие позиции в "Динамо" нуждаются в усилении

Экс-полузащитник «Динамо» Игорь Семшов отметил, что бело-голубым зимой следует усилить состав центральным защитником и нападающим.
Фото: ФК "Динамо"
«Бителло — один из ведущих футболистов был, но придется поработать селекционному отделу. Я думаю, что нужен и центральный защитник. Все проблемы «Динамо» — из?за защитных порядков. Меньше пропускали бы, то, возможно, и очков было бы побольше. Думаю, что нужен и нападающий к Тюкавину. Он будет конкуренцию ему составлять и держать в тонусе игровом», — цитирует Семшова «Матч ТВ».

За первые 18 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Динамо» пропустило 20 мячей. По этому показателю бело-голубые уступают лишь пяти командам: «Краснодару», «Зениту», «Спартаку», ЦСКА и махачкалинскому «Динамо».

Напомним, что зимнее трансферное окно официально откроется в России с 23 января по 20 февраля.

На сегодняшний день известно, что первый товарищеский матч «Динамо» на сборах состоится 4 февраля против «Краснодара» в рамках Зимнего Кубка Российской Премьер-Лиги. На 7 февраля запланирована вторая игра в группе — с московским «Спартаком».

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