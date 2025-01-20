«Кризис, не кризис — это футбол, спорт. Тут нужно здесь и сейчас быть сильным, а не оглядываться на вчерашний день. Всё вместе совпало: и «Зенит» немного сбавил, и конкуренты почувствовали, что с ним можно бороться. Мы сами были в таком же положении в 1990-х. Понятно, что гегемония одного клуба надоедает всем. И прошлый сезон показал, что с «Зенитом» можно и нужно бороться. Но есть такие вещи, которые люди с чемпионским опытом выжимают по максимуму. Все ждали от игры «Краснодара» с «Динамо» нового чемпиона, но, к сожалению, эти команды своим шансом не воспользовались», — цитирует Ананко «Чемпионат».
Дмитрий Ананко играл за «Спартак» с 1990 по 2002 год. За это время он стал девятикратным чемпионом России и дважды победителем Кубка страны. Ананко удерживает рекорд по количеству завоеванных чемпионских титулов в России.
Последние шесть сезонов чемпионом Российской Премьер-Лиги становится «Зенит» из Санкт-Петербурга. В прошлом году сине-бело-голубые смогли выиграть золотые медали только в последнем туре, обыграв «Ростов» со счётом 2:1.
«Зенит» и «Спартак» — единственные клубы, которые выигрывали РПЛ 10 раз. Если в этом году кто-то из них станет чемпионом, то он будет единоличным лидером по количеству чемпионств в РПЛ.
Ананко: гегемония одного клуба надоедает. В 90-х "Спартак" был на месте "Зенита"
Экс-игрок «Спартака» Дмитрий Ананко прокомментировал текущий кризис «Зенита» в РПЛ, отметив, что доминирование одного клуба неизбежно приедается остальным участникам турнира.
Фото: ФК "Зенит"