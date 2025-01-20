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Карпин — о трансферах "Ростова": усиление нужно на всех позициях

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал трансферные планы клуба в зимнее окно, признав, что усиление требуется на всех позициях.
Фото: ФК "Ростов"
«Какие позиции хотел бы усилить? Все бы хотел усилить. На какие позиции ждать игроков? Пока не знаю», — заявил Карпин «Матч ТВ».

На зимний перерыв «Ростов» ушёл, занимая седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 18 матчах команда набрала 26 очков.

В Кубке России «Ростов» вышел в 1/2 финала, где ему предстоит встретиться с петербургским «Зенитом» в двухматчевом противостоянии.

24 января «Ростов» проведёт второй товарищеский матч на зимних сборах против узбекского клуба «Согдиана».

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