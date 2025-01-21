Правый защитник Хуан Хосе Касерес с марта 2023 года выступает за аргентинский "Ланус". За это время он принял участие в 65 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи, получил 12 жёлтых и 1 прямую красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1 млн евро.
Кроме того, Хуан Хосе Касерес принял участие в 6 официальных и 1 товарищеском матчах сборной Парагвая.
Источник: Legalbet
СМИ: московскому "Динамо" интересен защитник сборной Парагвая Касереса
По информации СМИ, московское "Динамо" заинтересовано в услугах правого защитника аргентинского "Лануса" и сборной Парагвая Хуана Хосе Касереса.
Фото: Fortaleza Granate