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СМИ: московскому "Динамо" интересен защитник сборной Парагвая Касереса

По информации СМИ, московское "Динамо" заинтересовано в услугах правого защитника аргентинского "Лануса" и сборной Парагвая Хуана Хосе Касереса.
Фото: Fortaleza Granate
Правый защитник Хуан Хосе Касерес с марта 2023 года выступает за аргентинский "Ланус". За это время он принял участие в 65 официальных матчах, в которых забил 1 гол, отдал 3 голевые передачи, получил 12 жёлтых и 1 прямую красную карточку. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего футболиста в 1 млн евро.

Кроме того, Хуан Хосе Касерес принял участие в 6 официальных и 1 товарищеском матчах сборной Парагвая.

Источник: Legalbet

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