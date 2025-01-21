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СМИ: "Ривер Плейт" хочет от агентов Солари снижения финансовых запросов, чтобы продать игрока в "Спартак"

По информации СМИ, руководство аргентинского "Ривер Плейта" стремится повлиять на представителей вингера Пабло Солари, чтобы увеличить возможность его трансфера в "Спартак".
Фото: IMAGO
Сообщается, что в клубе из Буэнос-Айреса в настоящее время установилось крайнее недовольство тем фактом, что срывом переход игрока в московский "Спартак" сорвался. При этом сейчас реальных предложений от других команд нет. Поэтому руководство "Ривер Плейта" пытается повлиять на представителей Солари, чтобы они снизили требования по финансовым условиям.

В то же время красно-белые активно прорабатывают альтернативный вариант по усилению на данную позицию. В настоящее время кажется маловероятным возвращение московского клуба к кандидатуре Солари.

Действующий контракт Пабло Солари с "Ривер Плейтом" рассчитан на срок до 31 декабря 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего футболиста в 7 млн евро.

Источник: Metaratings

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