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Агент сообщил, когда Дркушич присоединится к "Зениту"

Агент Младен Ратковица, работающий с защитником "Зенита" Ваней Дркушичем, рассказал, когда игрок вернется из аренды в "Црвене Звезде".
Фото: ФК "Сочи"
"Он присоединится к команде после того, как завершит свои обязательства перед "Црвеной Звездой" в Лиге чемпионов. Это произойдет в начале февраля", - цитирует агента "СЭ".

Напомним, центральный защитник перешел в "Зенит" прошлым летом из "Сочи". В то же трансферное окно сине-бело-голубые отдали футболиста в аренду в "Црвену Звезду".

В составе сербской команды 25-летний словенец провел 11 матчей во всех турнирах и записал на свой счет один забитый мяч.

Сегодня, 21 января, "Црвена Звезда" сыграет против ПСВ в рамках 7-го тура общего этапа Лига чемпионов.

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