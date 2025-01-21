Сообщается, что агенты предлагали хавбека из Аргентины ростовчанам, но руководство клуба посчитало предложенную цену слишком завышенной. Поэтому представители футболиста предложили его московскому "Спартаку", который согласился удовлетворить финансовые требования.
Эсекьель Барко выступает за "Спартак" с 25 июля 2024 года. Его действующий контракт с красно-белыми рассчитан на срок до конца сезона-2026/27. В текущем сезоне 25-летний футболист принял участие в 22 официальных матчах, в которых забил в ворота соперников 9 голов, отдал партнерам по команде 6 голевых передач и получил 2 жёлтые карточки.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Источник: Барко летом 2024 года мог перейти не в "Спартак", а в Ростов"
По информации СМИ, аргентинский полузащитник московского "Спартака" Эсекьель Барко летом 2024 года мог пополнить состав не столичной команды, а футбольного клуба "Ростов".
Фото: ФК "Спартак"