— Топ-3 городов для тебя в мире?
— Москва, Нижний Новгород и Сочи. Сочи мне очень нравится, там тепло. Но больше всего люблю Москву, мне там комфортно. Я посетил много стран, но Москва — лучший город. Тут все дешевле. Знаю друзей, которые уехали отсюда в Европу. Они в шоке, как там тяжело. В Европе все дороже, - цитирует Майга "Матч ТВ".
Мамаду Майга перешел в "Пари НН" из московского "Велеса" летом 2022 года за 250 тысяч евро. В апреле 2024 года полузащитник порвал крестообразные связки и в текущем сезоне не провел ни одного матча. Всего на счету игрока 54 матча в составе нижегородского клуба и 1 забитый мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 29-летнего малийца в 900 тысяч евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Виктора Гончаренко располагается на 12-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России нижегородцы сыграют на своем поле с тольяттинским "Акроном".
Майга: люблю Москву, мне там комфортно. Знаю друзей, которые уехали отсюда в Европу - они в шоке, как там тяжело
Полузащитник "Пари НН" Мамаду Майга высказался о жизни в России.
Фото: ФК "Пари НН"