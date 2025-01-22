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Источник: "Спартак" активно ищет форварда на замену Манфреду Угальде

Московский "Спартак" ищет нападающего, который сможет заменить Манфреда Угальде в случае ухода костариканца в другой клуб.
Фото: ФК "Спартак"
По информации источника, московский "Спартак" заинтересован в приобретении нападающего с перспективой развития. Красно-белые хотят найти форварда, который сможет смириться с ролью запасного игрока, а в случае ухода Манфреда Угальде станет основным нападающим.

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского "Спартака" Манфред Угальде интересен ряду европейских клубов. В текущем сезоне форвард провел во всех турнирах 22 матча и отметился 16-ю забитыми мячами и 3-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с красно-белыми рассчитан до лета 2028 года.

После 18-ти сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками.

Источник: Metaratings.

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