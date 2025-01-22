По информации источника, Леонид Федун уведомил РФС о том, что не интересуется российским футболом, поэтому не будет претендовать на место в исполкоме.
Напомним, что Леонид Федун был владельцем московского "Спартака" с 2004 по 2022 год, за это время красно-белые стали чемпионами России, а также обладателями Кубка и Суперкубка страны.
Окончательный состав исполкома РФС будет оглашен 2-го февраля 2025 года. Федун входил в состав исполкома с 2021 года.
Источник: "Матч ТВ".
"Матч ТВ": Федун уведомил РФС, что не претендует на место в исполкоме
Бывший владелец московского "Спартака" Леонид Федун не будет претендовать на место в исполкоме РФС.
Фото: ТАСС