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Агент Сафонов: пока никаких переговоров со "Спартаком" по Помазуну не ведутся

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы голкипера ЦСКА Ильи Помазуна, высказался о возможном переходе своего клиента в "Спартак".
Фото: ПФК ЦСКА
"Пока никаких переговоров со "Спартаком" по Помазуну не ведутся. Трансферное окно закрывается в конце марта. Думаю, до этого времени найдем вариант. Россия или заграница в приоритете? Где будут лучше условия, где будет комфортнее, там и приоритет", - цитирует Сафонова Sport24.

Напомним, что голкипер Илья Помазун был отстранен от работы с основной команды из-за того, что в интервью допустил свой переход в московский "Спартак" в текущем сезоне вратарь не провел ни одного матча.

Ранее Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего голкипер провел в Российской Премьер-Лиге 105 матчей, пропустил 144 мяча и сохранил свои ворота "сухими" в 26-ти встречах. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего вратаря в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

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