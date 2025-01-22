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Кирилл Брейдо: с удивлением увидели объявление о трансфере Мендеса в "Коло-Коло"

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо отреагировал на информацию о переходе футболиста Виктора Мендеса в "Коло-Коло".
Фото: ПФК ЦСКА
- С удивлением увидели объявление о трансфере со стороны "Коло-Коло". Чилийские коллеги несколько торопят события. Да, мы действительно ведём переговоры, однако трансферный контракт пока не подписан - вот верный актуальный статус, с которым согласились и представители игрока, - написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Напомним, чилийский клуб ранее объявил о достижении договоренности с ЦСКА по поводу трансфера Мендеса. Сообщалось, что футболисту осталось пройти медосмотр, после чего с ним будет подписан контракт.

Напомним, контракт Мендеса принадлежит ЦСКА, футболист в текущем сезоне выступал на правах аренды за "Крылья Советов". На счету полузащитника в этом сезоне 13 матчей, в которых он отметился одним результативным действием. Трансферная стоимость Мендеса оценивается в три миллиона евро.

ЦСКА в текущем сезоне в 18 турах набрал 31 балл и занимает шестое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого 39 очков. "Армейцы" в 19-м туре РПЛ на выезде встретятся с "Зенитом", матч пройдет 1 марта.

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