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Ананко: Бабич выходил на один из матчей с травмой. Это значит, что в "Спартаке" сейчас есть команда

Дмитрий Ананко, в прошлом футболист столичного "Спартака", заявил, что у "красно-белых" есть командный дух.
Фото: Официальный сайт РПЛ
- Защитники команды соответствуют устремлениям и амбициям "Спартака"?

- А вы посмотрите на свой же статистический пример. Сколько матчей "на ноль"? 14? По общекомандным цифрам - все соответствуют. Плюс наладились общекомандные действия, подстраховка, взаимопонимание.

Показательный для меня момент: выход Бабича на одну из последних встреч года с травмой. Это значит, что в "Спартаке" сейчас есть команда, - передает слова Ананко "Чемпионат".

28-летний Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года, перейдя из испанской "Альмерии". В общей сложности сербский защитник провел за красно-белых 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.

В этом сезоне Бабич выходил на поле в 17 матчах РПЛ и дважды поразил ворота соперников. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость Бабича оценивается в шесть миллионов евро.

"Спартак" в 18 турах РПЛ одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью, в трех матчах красно-белые потерпели поражение. "Спартак" с 37 баллами в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.

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