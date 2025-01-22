- Защитники команды соответствуют устремлениям и амбициям "Спартака"?
- А вы посмотрите на свой же статистический пример. Сколько матчей "на ноль"? 14? По общекомандным цифрам - все соответствуют. Плюс наладились общекомандные действия, подстраховка, взаимопонимание.
Показательный для меня момент: выход Бабича на одну из последних встреч года с травмой. Это значит, что в "Спартаке" сейчас есть команда, - передает слова Ананко "Чемпионат".
28-летний Бабич выступает за "Спартак" с лета 2023 года, перейдя из испанской "Альмерии". В общей сложности сербский защитник провел за красно-белых 42 матча во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал одну голевую передачу.
В этом сезоне Бабич выходил на поле в 17 матчах РПЛ и дважды поразил ворота соперников. Контракт футболиста со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года, трансферная стоимость Бабича оценивается в шесть миллионов евро.
"Спартак" в 18 турах РПЛ одержал 11 побед и четыре раза сыграл вничью, в трех матчах красно-белые потерпели поражение. "Спартак" с 37 баллами в активе занимает третью строчку в турнирной таблице.
Ананко: Бабич выходил на один из матчей с травмой. Это значит, что в "Спартаке" сейчас есть команда
Дмитрий Ананко, в прошлом футболист столичного "Спартака", заявил, что у "красно-белых" есть командный дух.
Фото: Официальный сайт РПЛ