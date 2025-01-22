- Если команда нормально подготовится на сборах, есть все шансы стать в седьмой раз подряд чемпионом, хотя это будет непросто. "Спартак" почувствовал вкус крови, "Краснодар" набрал опыт борьбы за золотые места, и ещё подтянется "Динамо", - передает слова Белоуса "Чемпионат".
В текущем сезоне РПЛ в турнирной таблице лидирует "Краснодар", у которого 39 набранных очков. На втором месте располагается "Зенит", набравший в 18 турах также 39 очков, но петербургский клуб уступает "быкам" по дополнительным показателям. Тройку лидеров замыкает столичный "Спартак", у которого 37 очков.
Клуб с берегов Невы в 19-м туре РПЛ на своем поле примет ЦСКА, поединок пройдет 1 марта, начало игры запланировано на 16:30 мск.
Белоус: "Зениту" не будет легко в борьбе за золото
Бывший вице-президент "Локомотива" Юрий Белоус высказался о борьбе "Зенита" за золотые медали РПЛ.
Фото: Официальный сайт РПЛ