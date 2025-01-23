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"Зенит" может провести товарищеский матч с "Сантосом" или "Васко да Гамой"

Петербургский "Зенит" может провести товарищеский матч с бразильским клубом.
Фото: ФК "Зенит"
По информации источника, петербургский "Зенит" прорабатывает варианты с проведением товарищеского матча с бразильским "Сантосом" или "Васко да Гамой". Планируется, что встреча пройдет в мартовскую паузу на матчи сборных в Санкт-Петербурге.

После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает шестое место в таблице.

Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующим обладателем трофея, а также действующими чемпионами России и обладателями Суперкубка России.

Источник: "СЭ".

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