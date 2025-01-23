По информации источника, петербургский "Зенит" прорабатывает варианты с проведением товарищеского матча с бразильским "Сантосом" или "Васко да Гамой". Планируется, что встреча пройдет в мартовскую паузу на матчи сборных в Санкт-Петербурге.
После 18-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" располагается на второй строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 39-ю набранными очками. В 19-м туре чемпионата России петербуржцы сыграют на своем поле с московским ЦСКА, который занимает шестое место в таблице.
Команда Сергея Семака проведет две встречи с "Ростовом" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что сине-бело-голубые являются действующим обладателем трофея, а также действующими чемпионами России и обладателями Суперкубка России.
Источник: "СЭ".
"Зенит" может провести товарищеский матч с "Сантосом" или "Васко да Гамой"
Петербургский "Зенит" может провести товарищеский матч с бразильским клубом.
Фото: ФК "Зенит"