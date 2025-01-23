"Не думаю, что Жилсон зимой покинет "Акрон", наш план состоит в том, чтобы он доиграл текущий сезон здесь", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Жилсон Беншимол провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 700 тысяч евро, контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2028 года.
Агент нападающего Беншимола: Жилсон доиграет сезон в "Акроне"
Футбольный агент Бернарду Вашконселуш, представляющий интересы нападающего "Акрона" Жилсона Беншимола, высказался о будущем своего клиента.