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Агент нападающего Беншимола: Жилсон доиграет сезон в "Акроне"

Футбольный агент Бернарду Вашконселуш, представляющий интересы нападающего "Акрона" Жилсона Беншимола, высказался о будущем своего клиента.
"Не думаю, что Жилсон зимой покинет "Акрон", наш план состоит в том, чтобы он доиграл текущий сезон здесь", - цитирует агента "РБ Спорт".

В текущем сезоне Жилсон Беншимол провел за тольяттинский "Акрон" во всех турнирах 20 матчей и записал на свой счет 2 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего форварда в 700 тысяч евро, контракт игрока с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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