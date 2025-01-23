"Неизвестно, что интересует Угальде — футбол или хорошая зарплата в "Спартаке". Понятно, что Угальде приехал в Россию не как к себе домой. Как только появится клуб с громким именем, он не останется в "Спартаке". Любому футболисту хочется играть в Лиге чемпионов, в сборной страны. "Спартак" — это перевалочный пункт для Угальде", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов проявляют интерес к Манфреду Угальде. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе.
Игнатьев: "Спартак" — это перевалочный пункт для Угальде
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"