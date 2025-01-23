Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
20:45
ФКСБНе начат
Хоффенхайм
20:45
ТоттенхэмНе начат
Буде-Глимт
20:45
Маккаби Тель-АвивНе начат
Порту
20:45
ОлимпиакосНе начат
Мальмё
20:45
ТвентеНе начат
АЗ Алкмар
20:45
РомаНе начат
Виктория П
20:45
АндерлехтНе начат
Фенербахче
20:45
ЛионНе начат
Айнтрахт
23:00
ФеренцварошНе начат
Эльфсборг
23:00
НиццаНе начат
РФШ
23:00
АяксНе начат
Юнион
23:00
БрагаНе начат
Лудогорец
23:00
МидтьюлландНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
РейнджерсНе начат
ПАОК
23:00
СлавияНе начат
Лацио
23:00
Реал СосьедадНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

ЦСКА
3 - 0 3 0
ОрдабасыЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Родина1 тайм

Игнатьев: "Спартак" — это перевалочный пункт для Угальде

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о форварде "Спартака" Манфреде Угальде.
Фото: ФК "Спартак"
"Неизвестно, что интересует Угальде — футбол или хорошая зарплата в "Спартаке". Понятно, что Угальде приехал в Россию не как к себе домой. Как только появится клуб с громким именем, он не останется в "Спартаке". Любому футболисту хочется играть в Лиге чемпионов, в сборной страны. "Спартак" — это перевалочный пункт для Угальде", - цитирует Игнатьева "РБ Спорт".

В текущем сезоне Манфред Угальде провел за московский "Спартак" во всех турнирах 22 матча и записал на свой счет 16 забитых мячей и 3 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего игрока в 15 миллионов евро, контракт форварда с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Ранее сообщалось, что несколько европейских клубов проявляют интерес к Манфреду Угальде. После 18-ти сыгранных туров московский "Спартак" располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится