"Мехди счастлив в "Динамо", он собирается бороться за свое место в составе во второй части сезона", - цитирует агента "РБ Спорт".
В текущем сезоне Мехди Маухуб провел за московское "Динамо" во всех турнирах 15 матчей и отметился 6-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 1,5 миллионов евро, контракт нападающего с бело-голубыми рассчитан до лета 2029 года.
Агент Маухуба: Мехди собирается бороться за место в составе
Футбольный агент Анис Эль-Мехди, представляющий интересы нападающего "Динамо" Мехди Маухуба, высказался о мотивации своего клиента.
Фото: ФК "Динамо"