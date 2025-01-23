- Роман - отличный игрок. Я уверен, что Зобнин еще может принести пользу "Спартаку", - сказал итальянский специалист в интервью "РБ Спорт".
Зобнин является игроком "Спартака" с 2016 года, перейдя из московского "Динамо". Вместе с красно-белыми полузащитник становился чемпионом России, побеждал в Кубке и Суперкубке страны.
В этом сезоне 30-летний Зобнин принял участие в 10 матчах в составе "Спартака", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета этого года.
Каррера: уверен, Зобнин еще может принести пользу "Спартаку"
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"