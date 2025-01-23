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Каррера: уверен, Зобнин еще может принести пользу "Спартаку"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера высказался о полузащитнике красно-белых Романе Зобнине.
Фото: ФК "Спартак"
- Роман - отличный игрок. Я уверен, что Зобнин еще может принести пользу "Спартаку", - сказал итальянский специалист в интервью "РБ Спорт".

Зобнин является игроком "Спартака" с 2016 года, перейдя из московского "Динамо". Вместе с красно-белыми полузащитник становился чемпионом России, побеждал в Кубке и Суперкубке страны.

В этом сезоне 30-летний Зобнин принял участие в 10 матчах в составе "Спартака", в которых забил один гол и сделал одну голевую передачу. Его контракт со столичным клубом рассчитан до лета этого года.

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