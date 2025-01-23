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Паулу Барбоза - об уходе Клаудиньо: не самая большая потеря для "Зенита"

Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об уходе из "Зенита" бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
- Не самая большая потеря для команды: мысли Клаудиньо уже были не в чемпионате России, и он был не в состоянии играть на том уровне, на котором мог играть раньше, - передает слова агента "Матч ТВ".

Клаудиньо, выступавший за сине-бело-голубых с 2021 года, вчера официально стал игроком катарского клуба "Аль-Садд". По данным некоторых источников, "Зенит" получит за бразильского футболиста около 20 миллионов евро.

Клаудиньо в этом сезоне провел за "Зенит" в РПЛ 16 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами.

"Зенит" в текущем сезоне в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.

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