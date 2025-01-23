- Не самая большая потеря для команды: мысли Клаудиньо уже были не в чемпионате России, и он был не в состоянии играть на том уровне, на котором мог играть раньше, - передает слова агента "Матч ТВ".
Клаудиньо, выступавший за сине-бело-голубых с 2021 года, вчера официально стал игроком катарского клуба "Аль-Садд". По данным некоторых источников, "Зенит" получит за бразильского футболиста около 20 миллионов евро.
Клаудиньо в этом сезоне провел за "Зенит" в РПЛ 16 матчей, в которых отметился пятью голевыми передачами.
"Зенит" в текущем сезоне в 18 турах набрал 39 очков и занимает второе место в турнирной таблице РПЛ.
Паулу Барбоза - об уходе Клаудиньо: не самая большая потеря для "Зенита"
Футбольный агент Паулу Барбоза высказался об уходе из "Зенита" бразильского полузащитника Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"