- Мы были удивлены, получив информацию, которая была опубликована в письме клуба. Все стороны знают об интересе клубов к Бителло.
Клубу было известно, где, что и когда делает футболист. Мы не предпринимали никаких действий без ведома клуба, с которым у нас заключен контракт. Сожалею о таком отношении к нам, - сказал Маикел Портела, слова которого передает журналист Лукас Педроса.
Напомним, 25-летний футболист после отпуска не прибыл в расположение бело-голубых. Позже в СМИ появилась информация, что "Динамо" приняло решение оштрафовать игрока на месячную зарплату за неявку на сборы. Известно, что Бителло хочет подписать бразильский клуб "Ботафого", который уже согласовал условия личного контракта с полузащитником.
В бразильских СМИ 23 января появилась фотография письма, которое "Динамо" отправило в бразильские клубы. В частности, в письме говорится, что переговоры с футболистом без ведома "Динамо" будут нарушать нормы ФИФА, а в дальнейшем в отношении этих клубов могут последовать санкции.
Трудовой договор Бителло с бело-голубыми действует до середины 2028 года. В текущем сезоне футболист выходил на поле в составе "Динамо" в 15 матчах РПЛ и сделал девять ассистов на партнеров. На его счету также один забитый гол.
Представитель Бителло: мы не предпринимали никаких действий без ведома "Динамо"
Агент бразильского футболиста "Динамо" Битело прокомментировал претензии столичного клуба в адрес полузащитника.
Фото: ФК "Динамо"