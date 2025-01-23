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Карпов: "Динамо" выиграло гонку за 18-летнего полузащитника "Амкара" Промошкина

18-летний полузащитник пермского «Амкара» Даниил Промошкин продолжит карьеру в системе московского «Динамо».
Фото: ФК "Амкар"
Как сообщает инсайдер Карпов, бело-голубые опередили конкурентов в лице «Локомотива», «Ростова» и «Балтики», предложив за игрока несколько миллионов рублей с бонусами за достижения.

Ожидается, что контракт с футболистом будет подписан сроком на три года. На данный момент Промошкин уже прошёл медицинское обследование, и клуб ожидает его окончательные результаты.

Первое время хавбек будет выступать за «Динамо-2», однако в клубе возлагают на него большие надежды, отмечая его высокий футбольный интеллект, скорость и точные передачи.

Промошкин уже успел отличиться за основную команду «Амкара», записав на свой счёт один гол и одну результативную передачу в 14 матчах. Свой дебют во взрослой команде игрок совершил в апреле прошлого года.

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