«К Леандро есть предметный интерес из России, он готов приехать в РПЛ, это опция для нас. С кем ведем переговоры? Есть много клубов, в том числе и из Москвы. Посмотрим, как будет развиваться ситуация», — цитирует Баньято «РБ Спорт».
Годой является игроком болгарского «Берое», и ранее сообщалось об интересе к нему со стороны московского «Локомотива».
В текущем сезоне Годой в 18 матчах забил 12 голов и отдал 1 голевую передачу. По данным Transfermarkt, его стоимость составляет 600 тыс. евро.
Контракт с клубом у 23-летнего нападающего действует до 30 июня 2027 года.
Уже в начале февраля чемпионат Болгарии возобновится. 10 января состоится первый матч после зимнего перерыва между «Берое» и «Левски» из Крумовграда.
Годой рассматривает переход в РПЛ: агент сообщил о переговорах с клубами из Москвы
Агент футболиста Леандро Годоя Эрнан Баньято рассказал о возможном переходе своего клиента в один из российских клубов.
Фото: ФК "Дефенса"