"Помазун – один из самых лакомых кусочков для любого клуба в чемпионате России. Понятно, что у него есть проблемы во взаимоотношениях с ЦСКА и имеется ряд предложений. Сейчас можно сказать, что, когда я работал в "Ахмате", хотел его заполучить. Летом мы контактировали с ЦСКА и с Помазуном, но он решил остаться в ЦСКА", - цитирует Адиева "РБ Спорт".
Голкипер Илья Помазун был отстранен от работы с основным составом московского ЦСКА, сообщалось, что Марко Николич принял такое решение из-за того, что голкипер в интервью допустил свой переход в московский "Спартак". В текущем сезоне вратарь ни разу не вышел на поле.
Ранее Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету голкипера 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 матчей "на ноль". Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего вратаря в 1,2 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.
Адиев: хотел получить Помазуна, когда работал в "Ахмате", но он решил остаться в ЦСКА
Бывший тренер "Ахмата" Магомед Адиев высказался о голкипере ЦСКА Илье Помазуне.
Фото: ПФК ЦСКА