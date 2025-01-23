"Вендел не первый год заявлял о желании уйти. То есть особо мотивированным Вендел не выглядел никогда, но всё равно оставался одной из главных звёзд РПЛ. Даже не супермотивированный Вендел даст жару большинству команд. Не думаю, что он будет валять дурака. На кону чемпионство в год столетия, что понесёт за собой хорошие премиальные", - цитирует Лепсая "Чемпионат".
Напомним, что петербургский "Зенит" оформил трансфер нападающего "Ботафого" Луиса Энрике, в обратном направлении последовал нападающий Артур, а летом к бразильскому клубу присоединится полузащитник Вендел.
Вендел выступает за петербургский клуб с осени 2020 года. Бразилец провел в составе сине-бело-голубых во всех турнирах 142 матча и записал на свой счет 21 забитый мяч и 34 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильца в 20 миллионов евро.
После 18-ти сыгранных туров команда Сергея Семака располагается на второй строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 39-ю набранными очками. В мае 2025 года петербургский "Зенит" отпразднует сто лет со дня основания клуба.
Лепсая: не думаю, что Вендел будет валять дурака из-за грядущего ухода, ведь на кону хорошие премиальные
Футбольный функционер Тимур Лепсая высказался об уходе Вендела из "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"