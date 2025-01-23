Агент Помазуна: не буду называть причины, по которым Илья не захотел переходить в "Ахмат"

"Ахмат"? Да, общение было, но, как видите, ничего не получилось. Адиев действительно звонил по нему, хотел его видеть там. Но не сложилось, причины называть не буду", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
Ранее бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, что хотел подписать голкипера ЦСКА Илью Помазуна в грозненский клуб, однако вратарь пожелал остаться в московском клубе.
Голкипер Илья Помазун был отстранен от работы с основным составом московского ЦСКА, сообщалось, что Марко Николич принял такое решение из-за того, что голкипер в интервью допустил свой переход в московский "Спартак". В текущем сезоне вратарь ни разу не вышел на поле. Ранее Илья Помазун выступал на правах аренды за екатеринбургский "Урал". Всего на счету голкипера 105 матчей в Российской Премьер-Лиге, 144 пропущенных мяча и 26 матчей "на ноль".