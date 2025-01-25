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Арбитр Турбин написал заявление в РФС и больше не будет работать на VAR в матчах РПЛ

Евгений Турбин больше не будет работать видео-ассистентом главного судьи.
Фото: РФС
Как сообщает источник, служба коммуникаций РФС подтвердила информацию, что судья Евгений Турбин написал заявление и больше не будет работать арбитром VAR на матчах российской Премьер-лиги.

45-летний Турбин провел 100 матчей в РПЛ в качестве главного арбитра. Летом прошлого года стало известно, что рефери завершил карьеру в поле и продолжит работу в качестве арбитра VAR, а также будет заниматься подготовкой судей в Академии РФС.

В декабре прошлого года судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил состав арбитров, которые будут обслуживать международные матчи в 2025 году. В этот список попали 42 представителя из России. Турбин вошел в этот список в качестве видеоарбитра.

Источник: "Матч ТВ"

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