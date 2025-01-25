Как сообщает источник, служба коммуникаций РФС подтвердила информацию, что судья Евгений Турбин написал заявление и больше не будет работать арбитром VAR на матчах российской Премьер-лиги.
45-летний Турбин провел 100 матчей в РПЛ в качестве главного арбитра. Летом прошлого года стало известно, что рефери завершил карьеру в поле и продолжит работу в качестве арбитра VAR, а также будет заниматься подготовкой судей в Академии РФС.
В декабре прошлого года судейский комитет Международной федерации футбола (ФИФА) определил состав арбитров, которые будут обслуживать международные матчи в 2025 году. В этот список попали 42 представителя из России. Турбин вошел в этот список в качестве видеоарбитра.
Источник: "Матч ТВ"
Арбитр Турбин написал заявление в РФС и больше не будет работать на VAR в матчах РПЛ
Евгений Турбин больше не будет работать видео-ассистентом главного судьи.
Фото: РФС