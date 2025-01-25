"Видно, что "Спартак" готовит пару покупок. Если ими станут Солари и Илич — это будет очень интересно", - цитирует Адиева "РБ Спорт".
По итогам 18 туров московский "Спартак" набрал 37 очков и располагается на третьей строчке в турнирной таблице РПЛ. Отставание красно-белых от лидирующих "Краснодара" и "Зенита" составляет всего два очка. Сезон в России возобновится после зимней паузы в конце февраля.
В рамках 19-го тура чемпионата страны "Спартак" примет дома "Оренбург", который замыкает турнирную таблицу, находясь в зоне прямого вылета.
Адиев: видно, что "Спартак" готовит пару покупок
Бывший наставник "Ахмата" Магомед Адиев рассказал, что "Спартак" готовит несколько приобретений этой зимой.
Фото: ФК "Спартак"