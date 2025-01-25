«Осталось ли желание пройти стажировку в «Спартаке»? Как видите, «Спартак» меня немного продинамил. А что потом будет — посмотрим. Там сейчас новый спортивный директор. Но здесь сложность в том, что до конца никто не знает, в чем была тогда проблема, когда они отказали мне. После отмены стажировки больше не общался со «Спартаком», — заявил Мостовой Sport24.
Напомним, что Мостовой начал обучение на тренерскую лицензию в академии РФС в августе 2023 года. Осенью он планировал пройти стажировку в «Спартаке», однако клуб отменил ее по собственной инициативе. В итоге Мостовой проходил стажировку в московском «Динамо» под руководством Марцела Лички.
За время своей карьеры в «Спартаке» Мостовой провел 142 матча, в которых забил 48 мячей. Кроме того, он дважды становился чемпионом СССР в составе красно-белых.
Мостовой — о желании пройти стажировку в "Спартаке": клуб меня немного продинамил. Посмотрим, что будет дальше
Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал о своем обучении на тренера и прокомментировал ситуацию со стажировкой в московском клубе.
Фото: ФК "Спартак"