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Дзюба назвал гол "Зениту" лучшим моментом в карьере

Форвард тольяттинского «Акрона» Артем Дзюба признался, что считает гол в ворота петербургского «Зенита» в 18-м туре РПЛ самым ярким моментом своей карьеры.
Фото: ФК "Акрон"
«Как говорится, хочется обновить эмоции. Пусть будет акроноский гол «Зениту», потому что победить «Акроном» «Зенит» на «Газпром Арене» — это дорогого стоит. Это был определенный триумф для моей карьеры», — заявил Дзюба пресс-службе московской «Родины».

7 декабря состоялся матч между «Зенитом» и «Акроном». На 40-й минуте игры Артем Дзюба забил гол в ворота «Зенита» с передачи Роберто Фернандеса.

Артем Дзюба выступал за Зенит с 2015 по 2022 года. За это время он провел 249 матчей, в которых забил 108 голов и отдал 70 результативных передач.

В сентябре 2024 года 36-летний нападающий перешел в «Акрон». На его счету уже 11 матчей, в которых он забил три мяча и сделал три результативные передачи.

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