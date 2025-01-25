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Павел Яковлев: ждем усиления от "Спартака" в ответ на трансферы "Зенита"

Экс-игрок московского «Спартака» Павел Яковлев выразил ожидания, что красно-белые ответят на действия «Зенита» громкими приобретениями.
Фото: ФК "Зенит"
«Ну, у питерцев стабильно появляются бразильцы хорошего уровня, но в какой-то период времени они уже насыщаются чемпионатом. Многие ушли на выход. Будет интересно посмотреть на Энрике, такого уровня футболист должен делать разницу.

Ответ от «Спартака» всегда ждем, ждем усиления. В любом случае, длинная скамейка — только в плюс. Зачастую, у команды, у которой есть хорошая скамейка, есть преимущество перед соперником и возможность бороться за высокие места. Ждем громких трансферов от красно-белых» — цитирует Яковлева «РБ Спорт».

Недавно стало известно о том, что «Зенит» приобрёл вингера «Ботафого» Луиса Энрике за 33 миллиона евро. Это первый трансфер, осуществлённый «Зенитом» в текущем трансферном окне.

«Спартак» же пока не сделал ни одного трансфера. В январе у красно-белых появился новый спортивный директор — Франсис Кахигао. Трансферное окно в Российской Премьер-лиге открыто до 20 февраля.

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