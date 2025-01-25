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Карпов: "Оренбург" отклонил предложение "Аль-Вахды" по трансферу Горбани

«Оренбург» отказал клубу из ОАЭ — «Аль-Вахде», который предложил 1 миллион евро за 23-летнего иранского полузащитника Мохаммада Горбани.
Фото: ФК "Оренбург"
Это предложение не устроило «Оренбург», и клуб настроен получить за игрока более выгодные условия. Впрочем, не исключено, что эмиратцы сделают еще одну попытку приобрести футболиста в этом зимнем трансферном окне.

В текущем сезоне Горбани провёл на поле 19 матчей, в которых отличился одним голом и одной результативной передачей. По оценкам портала Transfermarkt, текущая рыночная стоимость полузащитника составляет 1 миллион евро. Его контракт с клубом действует до 30 июня 2026 года.

После 18 туров «Оренбург» занимает последнее место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 8 очков.

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